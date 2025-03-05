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Батыргазиев заявил о 100-процентной готовности к поединку с Ромеро

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев намерен продемонстрировать зрелищный бокс в предстоящем 7 марта поединке против аргентинца Нери Круза Ромеро. 12-раундовый бой возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA" в Москве

"Мы провели хороший трехмесячный лагерь, готовы на 100%. И уже в пятницу порадуем красивым боксом. Не пропустите этот поединок! Мне будет противостоять хороший соперник, он не знает поражений. Такого оппонента нельзя недооценивать. Я буду максимально сконцентрирован, постараюсь продемонстрировать зрелищный бокс", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

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Между тем, Батыргазиев назвал не очень высокого качества завершившийся вничью поединок между американцами Ламонт Роучем и Джервонтой Дэвисом.

"Что касается самой встречи Роуча и Дэвиса, то плотность боя была низкой. Как такового хорошего бокса не было. Но Роуч молодец – проявил себя, показал зубы. А Дэвис, видно, особо не готовился. Ну вот это и отразилось на поединке. Сейчас не хочу рассуждать на тему их реванша. Я сконцентрирован на поединке 7 марта. Нужно добиться победы в бою с Ромеро, а уже потом с командой будем обсуждать дальнейшие шаги. Сейчас рано об этом говорить. У меня впереди защита временного пояса WBA. Все мысли об этом".

Для Батыргазиева бой против Ромеро будет защитой пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Альберт Батыргазиев бокс
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