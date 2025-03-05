Ромеро назвал бой с Батыргазиевым шансом выйти на высокий мировой уровень

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Аргентинец Нери Круз Ромеро отметил важность предстоящего поединка с олимпийским чемпионом-2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым.

"Батыргазиев – отличный боксер, но и у меня есть необходимый опыт и хорошие данные. Думаю, зрителей ждёт зрелищный бой между двумя достойными соперниками. Мы с командой изучили нашего оппонента, но считаю неправильным высказываться о сильных и слабых сторонах. Главное – это знаю я. При этом я прекрасно понимаю, что бой с Батыргазиевым - это великолепная возможность выйти на высокий мировой уровень. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим шансом", - приводит слова Ромеро пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет в Москве 7 марта и возглавит турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

Для Батыргазиева бой против Ромеро будет защитой пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг.