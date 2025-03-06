Двенадцать российских гимнастов получили нейтральный статус

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Двенадцать атлетов, представляющих отечественную спортивную гимнастику, получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России, в список вошли Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Даниэл Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика.

Ранее нейтральный статус получили члены сборной России по прыжкам на батуте, эти спортсмены уже принимают участие в международных стартах.

Процесс оформления нейтрального статуса для других спортсменов и специалистов продолжается.