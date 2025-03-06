Большунов счел бессмысленным делом соревноваться без шансов на ОИ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что его сейчас мотивирует участвовать в стартах возможный доступ на ОИ.

"Это то, что будет меня двигать вперед. Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо", - приводит слова Большунова "Матч ТВ".

"Нужны мировые старты, и тренироваться (нужно) для того, чтобы быть лучшим в мире", - отметил спортсмен.

В 2022 году Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от международных соревнований, а затем продлевала эти санкции.