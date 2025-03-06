Сергей Ковалев проведет прощальный бой 19 апреля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев проведет заключительный поединок в своей профессиональной карьере. Бой пройдет 19 апреля в Челябинске в рамках турнира "IBA.Pro 2". Соперником россиянина станет немец Артур Манн.

10-раундовый бой в первом тяжелом весе будет организован IBA Challenge, Iron&Gloves Promotions, UralBoxingPromotions и Patriot boxing при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса Челябинской области.

"Я понимал, что этот день настанет. Наверное, пришло время завершать карьеру. В последние 4-5 лет я мало боксировал, было мало боев. А отсутствие практики негативно сказывалась на моем эмоциональном состоянии, подготовке", - сказал 41-летний Ковалев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Ну вот мой последний бой в Саудовской Аравии (уступил шведу Робину Сирвану в мае 2024 года – ИФ). Я не знаю, как это назвать… Просто перегорел как пацан. Вышел в ринг, как будто уже отбоксировал. Эти паузы большие между боями негативно сказываются на боевой форме. Поэтому и решил завершить. Да, у меня будет прощальный бой. Я настраиваюсь на победу. Да и дома грех проигрывать", - подчеркнул Ковалев.

Официально этот поединок был анонсирован во время процедуры взвешивания перед другим турниром "IBA.Pro 1", который пройдет 7 марта в Москве и главном бою которого встретятся олимпийский чемпион-2020, обладатель пояса IBA в весе до 60 кг и временный чемпион WBA во втором полулегком весе россиянин Альберт Батыргазиев и аргентинец Нери Круз Ромеро.

На счету Ковалева на профессиональном ринге 35 побед (29 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при четырех поражениях. Представитель Германии владел поясом WBO International в первом тяжелом весе.

Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.