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Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел в ЦСКА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник Родриго Вильягра продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Аргентинский полузащитник подписал контракт с ПФК ЦСКА до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год", - говорится в сообщении.

В ЦСКА игрок перешел на правах свободного агента. В армейском клубе он будет играть под №5.

На международном уровне Родриго защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.

футбол ЦСКА Родриго Вильягра
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