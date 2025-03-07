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Okko приобрел права на показ "Тур де Франс" и "Вуэльты"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Okko приобрел права на показ крупнейших велогонок, включая супермногодневки, говорится в релизе компании.

"Сервис будет транслировать и гранд-туры, в том числе "Тур де Франс" и "Вуэльту", и классические однодневные гонки, такие как Париж-Рубе и Льеж-Бастонь-Льеж, и входящие в серию Мирового тура UCI Париж-Ницца и Критериум Дофине, а также Тур Германии, Париж–Тур и другие", - говорится в сообщении.

Контракт на трансляцию этих соревнований заключен на шесть лет.

Ожидается, что Okko будет транслировать до 20 велогонок в год. Первая из них – Париж-Ницца – стартует 9 марта.

Okko велоспорт
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