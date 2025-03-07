Sotheby's хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's весной выставит на торги игровые майки американских легенд баскетбола Майкла Джордана и Коби Брайанта, в которых они дебютировали в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Sotheby's рассчитывает продать оба лота в совокупности за $20 млн, каждый примерно за $10 млн, говорится в его сообщении.

С 21 марта майки будут выставлены на всеобщее обозрение в нью-йоркских галереях аукционного дома. Прием заявок на майку Джордана будет проходить 12-26 марта, Брайанта - 10-24 апреля.

Джордан провел первую игру в рамках предсезонной подготовки НБА 5 октября 1984 года в Пеории (штат Иллинойс) перед 2 тыс. зрителей. В той же красной майке он выходил во втором и третьем матчах "предсезонки", причем ранее в ней играли другие баскетболисты "Чикаго Буллз". Клуб менял фамилии и игровые номера на форме на фоне финансовых проблем.

Регулярный сезон Джордан начал уже в другой майке.

Майки из его первого сезона в лиге редко попадают на рынок, это "единороги", отмечает Sotheby's. В том сезоне Джордан набирал в среднем 28,2 очка за матч и получил награду лучшему новичку. Позднее он выиграл шесть титулов чемпиона НБА.

Брайант, пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", играл в выставляемой на торги желтой майке как в своем первом предсезонном матче 16 октября 1996 года, так и в первом матче регулярного чемпионата 3 ноября того же года. В том сезоне он выиграл конкурс по броскам сверху во время уикенда всех звезд НБА. Брайант погиб в результате крушения вертолета в январе 2020 года.