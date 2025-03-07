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Выручка клубов РПЛ за 2024 год составила 981 млн евро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суммарная выручка клубов Российской премьер-лиги за 2024 год составила 981 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций, опубликованном на сайте организации.

В эту сумму вошли коммерческая выручка (540 млн евро), доходы от телетрансляций (120 млн), доход от продажи билетов (51,7 млн). Еще 228,8 млн составили иные доходы, происхождение которых не раскрывается.

По общей сумме выручки РПЛ занимает в Европе шестое место вслед за Английской премьер-лигой (7,14 млрд), испанской Ла Лигой (3,65 млрд), немецкой Бундеслигой (3,61 млрд), итальянской Серией А (2,88 млрд), французской Лигой 1 (2,37 млрд).

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