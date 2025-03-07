Соревнования на охотничьих лыжах с оленьим мехом пройдут в Коми

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спортивный фестиваль "Лямпиада" состоится 9 марта на лыжном комплексе под Сыктывкаром, сообщает пресс-служба министерства национальной политики Коми.

В этом году спортсменам предстоит преодолеть на лямпах (охотничьих лыжах) дистанцию от 0,5 до 3 км в зависимости от возраста, говорится в сообщении.

Спортивная борьба развернется не только за 28 комплектов медалей, но и за звания самой спортивной семьи, самого молодого и старшего участника, а также в номинации на самый колоритный национальный костюм коми.

Участники будут состязаться в одежде охотников на традиционных лыжах, а вместо лыжных палок будут использовать койбедь (посох).

"Лямпиаду" украсит культурная программа. Посетители смогут сыграть в народные игры и стать зрителями концертной программы фестиваля с участием активистов этнообъединений Дома дружбы народов региона, отмечает пресс-служба.

Лямпы - традиционные лыжи коми, которые отличаются от обычных своей шириной. Они обиты оленьим мехом, что позволяет пробираться по снежной целине и не утонуть в сугробах.