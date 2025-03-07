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Cadillac станет новым участником "Формулы-1"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Cadillac с 2026 года будет выступать в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

Команду поддерживает компания General Motors.

По словам руководителя команды Грэма Лоудона, в Cadillac рассчитывают стать конкурентоспособными в "Формуле-1".

Cadillac, таким образом, станет 11-й командой, которая примет участие в чемпионате с отчетного периода. Это первое пополнение "Формулы-1" с 2016 года, когда состав участников пополнила американская команда Haas.

General Motors Формула-1 Cadillac автоспорт
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