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Боксер Вадим Туков победил Адама Белалиа

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International россиянин Вадим Туков судей победил не знавшего поражений шведа Адама Белалиа.

Шестираундовый рейтинговый поединок в весе до 75 кг прошел в Москве на турнире "IBA.Pro 1". Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Во втором раунде боксёру из Швеции дважды был отсчитан нокдаун.

"Бой оцениваю на четыре из пяти", - сказал боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков после победы.

"Хотелось бы закончить бой досрочно, потому что во втором раунде были соответствующие предпосылки. Но мы в целом я доминировал по ходу поединка. Боксировать в таком шоу – это хорошая возможность продолжать заявлять о себе, ну и завоевывать новую публику. Я вхожу в рейтинги WBA и IBF, хочу двигаться к титулу", - отметил россиянин.

По словам Тукова, следующий его бой ожидается в июне.

бокс Вадим Туков
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