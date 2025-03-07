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"Локомотив" и "Ахмат" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Локомотив" и "Ахмат" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" со счетом 1:1 завершили матч 20-го тура чемпионата России по футболу.
На 19-й минуте "Локомотив" вышел вперед благодаря голу Алексея Батракова. На 40-й минуте Максим Самородов сравнял счет.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 37 очков. "Ахмат" - на 14-м месте, 17 баллов.

Локомотив Ахмат
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