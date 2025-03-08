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Батыргазиев назвал бой с Ромеро самым эмоциональным в карьере

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев доволен тем, как сложился поединок с аргентинцем Нери Крузом Ромеро.

"Это самый эмоциональный бой в моей карьере- Хочу поблагодарить своего соперника, Ромеро показал красоту бокса, характер. Хвала Всевышнему, мы были лучше готовы. Думаю, я никого не огорчил. Команда довольна, но всегда есть над чем работать. Будем совершенствоваться и дальше работать", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

СпортАльберт Батыргазиев защитил титулы временного чемпиона мира WBA и IBAЧитать подробнее

"Насчет возможности дать реванш Ромеро… Вернемся к этому вопросу позднее. Если это будет интересно, то мы сделаем реванш. Но у меня были планы провести бой за полноценный титул с Ламонтом Роучем. К сожалению, это пока не получается. Он отбоксировал с Джервонтой Дэвисом. Посмотрим, что будет дальше", - сказал российский спортсмен.

Бой прошел Москве в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA". По итогам 12 раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Благодаря этой победе, Батыргазиев защитил временного чемпиона мира WBA и IBA.

На профессиональном ринге Батыргазиев к настоящему выиграл все 12 поединков (восемь – нокаутом). Ромеро лишился статуса непобедимого боксера: первое поражение при 18 победах (в десяти боях – досрочно).

Альберт Батыргазиев бокс
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