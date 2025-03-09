"Зенит" осудил расизм и поддержал Вендела

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" выступил с заявлением, в котором осудил проявления расизма.

"Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта", - говорится в заявлении на сайте клуба.

Накануне "Зенит" обыграл в Воронеже местный "Факел" в матче РПЛ со счетом 2:0. На 74-й минуте в составе петербуржцев был удален Вендел, показавший "Факела" неприличный жест. В "Зените" объяснили поступок бразильца реакцией на расистские выкрики с трибун.

"Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России", - подчеркнул "Зенит" в своем заявлении.

Сейчас "Зенит" занимает второе место в чемпионате России, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.