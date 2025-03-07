В Федерации бокса России рассчитывают минимум на три золота на женском ЧМ
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил надежду, что на женском чемпионате мира-2025 россиянки превзойдут достижение отечественной команды на предыдущем ЧМ.
"Надеюсь минимум на три золотые медали", - сказал Беспутин "Интерфаксу".
На чемпионате мира-2023 российские спортсменки смогли заработать по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.
ЧМ-2025 пройдет в сербском городе Ниш и стартует 8 марта.