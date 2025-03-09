Боец Владислав Ковалев назвал заслуженным чемпионство Магомеда Анкалаева в UFC

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев считает, что россиянин Магомед Анкалаев по праву является чемпионом UFC в полутяжелом весе.

"Считаю, что Анкалаев заслуженно забрал пояс, его путь в UFC идет очень уверенно, и свои титульные шансы он приобрел только за счет побед", - сказал Ковалев "Интерфаксу".

Победа над Перейрой - это большое достижение, теперь Анкалаев в статусе чемпиона. И уверен он не откажется от реванша, потому что чемпион бьется с тем, кого даст лига. А Перейра медийный боец, плюс стилистически подходит. И такие бои сделают Магомеда более узнаваемым в мире единоборств, чего ему и желаю", - отметил Ковалев.

В воскресенье утром Анкалаев единогласным решением судей одолел бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313 в Лас-Вегасе. На кону стоял чемпионский пояс, которым владел Перейра.

Сам Ковалев 29 марта в Екатеринбурге проведет реванш с Валерием Мясниковым, но уже на голых кулаках.