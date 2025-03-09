Поиск

Боец Владислав Ковалев назвал заслуженным чемпионство Магомеда Анкалаева в UFC

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев считает, что россиянин Магомед Анкалаев по праву является чемпионом UFC в полутяжелом весе.

"Считаю, что Анкалаев заслуженно забрал пояс, его путь в UFC идет очень уверенно, и свои титульные шансы он приобрел только за счет побед", - сказал Ковалев "Интерфаксу".

СпортРоссиянин Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весеЧитать подробнее

Победа над Перейрой - это большое достижение, теперь Анкалаев в статусе чемпиона. И уверен он не откажется от реванша, потому что чемпион бьется с тем, кого даст лига. А Перейра медийный боец, плюс стилистически подходит. И такие бои сделают Магомеда более узнаваемым в мире единоборств, чего ему и желаю", - отметил Ковалев.

В воскресенье утром Анкалаев единогласным решением судей одолел бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313 в Лас-Вегасе. На кону стоял чемпионский пояс, которым владел Перейра.

Сам Ковалев 29 марта в Екатеринбурге проведет реванш с Валерием Мясниковым, но уже на голых кулаках.

UFC Владислав Ковалев Магомед Анкалаев Валерий Мясников Алекс Перейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

"Зенит" осудил расизм и поддержал Вендела

ЦСКА обыграл "Химки" в матче РПЛ, забив гол в добавленное время

"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями

"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями

Cadillac станет новым участником "Формулы-1"

"Краснодар" разгромил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Выручка клубов РПЛ за 2024 год составила 981 млн евро

Sotheby's хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Sotheby’s хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел в ЦСКА

Сергей Ковалев проведет прощальный бой 19 апреля

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });