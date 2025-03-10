Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин поздравил Артема Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола.

"Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола", - сказал Овечкин в своем видеообращении, пожелав Дзюбе не останавливаться на достигнутом.

Выступающий за "Aкрон" Дзюба стал рекордсменом 9 марта, поразив ворота "Крыльев Советов" в матче РПЛ (2:0). Гол стал для 36-летнего форварда 234-м в карьере. Предыдущий рекорд (233 гола) принадлежал Александру Кержакову.