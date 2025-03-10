Чемпионат России по боксу-2025 пройдет в Екатеринбурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Чемпионат России по боксу в 2025 году примет Екатеринбург, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соответствующее сообщение было подписано в понедельник в рамках встречи главы IBA Умара Кремлева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и председателем правления региона Михаилом Кайгородовым.

Предыдущий чемпионат России прошел в Иркутске.

Кроме того, на встрече состоялось обсуждение организации третьего поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Екатеринбурге.