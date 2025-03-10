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Кремлев предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в Екатеринбурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев выступил с предложением организовать третий поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Соответствующую идею Кремлев озвучил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Есть предложение бой Бетербиева и Бивола провести в Екатеринбурге. Если поддерживаете, мы сделаем все возможное, чтобы договориться провести этот бой именно здесь", - сказал Кремлев в ходе встречи, видео которой глава IBA разместил в своем телеграм-канале.

"Если вы договоритесь, мы организуем все на высшем уровне", - заверил, в свою очередь, Куйвашев.

Ожидается, что бой пройдет на ледовой УГМК-Арене, открытие которой состоится в понедельник.

В ночь на 23 февраля Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

бокс Умар Кремлев Екатеринбург Артур Бетербиев Евгений Куйвашев Дмитрий Бивол
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