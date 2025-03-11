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Овечкин усомнился в подписании нового контракта с "Вашингтоном"

Овечкин усомнился в подписании нового контракта с "Вашингтоном"
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин назвал маловероятным продление контракта с клубом.

"Думаю, нет", - сказал Овечкин "Спорт-Экспрессу".

Контракт спортсмена с "Вашингтоном" истекает после сезона-2025/26.

По словам Овечкина, скорее всего, он вернется в "Динамо", за которое выступал до перехода в "Вашингтон", а также во время локаута в НХЛ.

На счету 39-летнего хоккеиста 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он близок к тому, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) и стать самым результативным игроком в истории лиги.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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