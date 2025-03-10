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Овечкин до восьми голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин провел 886-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Хоккеист "Вашингтона" отличился в конце третьего периода домашнего матча против "Сиэтла": Овечкину удалось поразить пустые ворота.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды.

Теперь отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) составляет восемь голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 12 марта против "Анахайма".

Вашингтон НХЛ Александр Овечкин Уэйн Гретцки
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