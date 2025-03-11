Призовой фонд Казанского марафона-2025 составит рекордные 7,4 млн. рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит 7,4 млн рублей. Как отметили организаторы забега, это рекордная для него сумма.

Наибольшие призовые в рамках Казанского марафона 2025 традиционно предусмотрены для дистанции 42,2 км: организаторы выплатят по 400 тысяч рублей для победителей среди мужчин и женщин, по 250 тысяч рублей – серебряным призерам, по 180 тысяч рублей – бронзовым.

120 тысяч, 80 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно получат участники за 4-6 места среди мужчин и женщин.

При этом, учитывая, что в рамках Казанского марафона пройдет и чемпионат России по марафону, победители на дистанции 42,2 км среди мужчин и женщин получат дополнительные призовые за первое место в зачете чемпионата – по 120, 80 и 60 тысяч рублей за места с первого по третье соответственно.

Кроме того, организаторы марафона заявляют для участников марафонской дистанции и дополнительные бонусы. За результат быстрее, чем 2:09:00 среди мужчин и 2:25:00 среди женщин, предусмотрены 400 тысяч рублей. За рекорд (2:29:29 среди женщин и 2:12:56 среди мужчин) – дополнительно 150 тысяч рублей.

В совокупности сумма призовых за успешный забег может составить 1,07 млн рублей.

"Для нас важно обеспечить максимально высокий уровень результатов на Казанском марафоне, сохранив за ним статус одного из трех главных беговых стартов в стране. Каждый год мы стараемся увеличивать призовой фонд, но в этом году он получился по-настоящему рекордным. Поэтому, уверен, мы сможем привлечь на старт самых лучших спортсменов страны, обеспечив марафонскую интригу до самой финишной арки", – сказал основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

XI Казанский марафон пройдет в столице Татарстана 3-4 мая с участием рекордным 35 тысяч человек.