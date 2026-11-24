Мирра Андреева признана "Прорывом года" по версии ESPN

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила в номинации "Прорыв года" по версии спортивного телеканала ESPN.

В этом году 19-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема", став победительницей RolandGarros. Кроме того, она выиграла Итоговый турнир WTA.

Текущий год Андреева завершает на втором месте в рейтинге WTA– наивысшем в ее карьере.

Звание "Игрок года" среди женщин получила представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом сезоне впервые возглавила мировой рейтинг и выиграла Australian Open и USOpen.

В мужском теннисе лучшим игроком года признан немец Александр Зверев, завоевавший два титула "Большого шлема" (Roland Garros и US Open) и впервые в карьере ставший первой ракеткой мира