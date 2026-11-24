Капризов установил новый рекорд "Миннесоты" по результативным матчам подряд

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Кирилл Капризов стал автором нового рекорда "Миннесоты" по продолжительности серии в НХЛ.

В гостевом матче против "Сан-Хосе" 29-летний форвард забил гол и сделал три голевые передачи. Серия Капризова с очками результативности достигла, таким образом, 15 матчей.

Предыдущий рекорд, 14 матчей в сезоне-2022/23, принадлежал ему же.

Матч против "Сан-Хосе" завершился победой "Миннесоты" со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 49 (19+30 по системе "гол+пас") очков в 26 матчах регулярного чемпионата.