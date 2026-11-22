МЮ крупно проиграл "Ливерпулю" в первом после смены главного тренера матче

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Ливерпуль" со счетом 4:0 одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

Почти всю игру МЮ провел в меньшинстве: на восьмой минуте удалили Лени Йоро.

На 10-й минуте в составе "Ливерпуля" гол провел Доминик Собослаи, на 13-й – Флориан Вирц.

Во втором тайме хозяева отличились еще дважды: точные удары нанесли Рио Нгумоа (66) и Виктор Муньос (82).

Для МЮ этот матч был первым после назначения на пост главного тренера Маурисио Почеттино. В этой должности он сменил Майкла Каррика.

Сейчас у команды из Манчестера 8 очков, она занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. "Ливерпуль" набрал 21 очко и находится на четвертой строчке.