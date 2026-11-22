"Локомотив" обыграл "Родину" в первом после назначения Овчинникова матче

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" со счетом 1:0 победили "Родину" в московском дерби в рамках 15-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Химках, где "Родина" проводит домашние матчи.

На 8-й минуте гол забил Андрей Мостовой.

Для "Локомотива" матч стал первым после отставки главного тренера Михаила Галактионова и назначения в качестве исполняющего обязанности наставника Сергея Овчинникова.

"Локомотив" набрал 14 очков, обошел "Родину" и теперь занимает 13-е место в РПЛ. "Родина" - на 14-м месте, 12 очков.