Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас со счетом 6:2, 7:6 (9:7) победил представителя Германии Александра Зверева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Соревнование прошло в Турине.

В мировом рейтинге Алькарас занимает третье место, Зверев – первая ракетка планеты.

Для испанца это первый титул на Итоговом турнире ATP.

В прошлом году Итоговый турнир ATP выиграл итальянец Янник Синнер, он становился победителем два раза подряд. В этот раз он в турнире не сыграл, поскольку по состоянию здоровья досрочно завершил сезон. В 2020 году Итоговый турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, в 2009 – его соотечественник Николай Давыденко.