Владимир Божко стал и.о. главного тренера сборной России по легкой атлетике

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Божко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Он возглавит национальную команду в период подготовки к главным стартам сезона 2027 года. В зону его ответственности войдут построение тренировочного процесса, координация работы старших тренеров по группам дисциплин, а также подготовка сборной к зимнему и летнему календарю соревнований.

54-летний Божко является заслуженным тренером России и мастером спорта. Ранее в сборной он отвечал за группу выносливости основного состава, занимаясь подготовкой стайеров и марафонцев.

Среди его воспитанников — бронзовый призер чемпионата мира Наталья Цыганова, а также призеры командных чемпионатов Европы Елена Орлова (Сидорченкова) и Анна Щагина.