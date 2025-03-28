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Виталий Кафанов: Сафонов – равноценная Доннарумме боевая единица в ПСЖ

Тренер вратарей сборной России – о работе голкиперов команды на мартовском сборе, игре Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен"

Виталий Кафанов: Сафонов – равноценная Доннарумме боевая единица в ПСЖ
Виталий Кафанов
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Тренер вратарей сборной России и футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину оценил работу голкиперов национальной команды на сборах в марте, прокомментировал конкуренцию Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой в "Пари Сен-Жермен", отреагировал на нововведение в правилах футбола, касающееся вратарей.

- Виталий Витальевич, полностью ли довольны работой вратарей сборной на мартовском сборе?

- Все прошло по плану, ровно! Ребята тренировались с хорошим настроением и большим желанием!

- По какому принципу распределяли вратарей на мартовские матчи?

- Первое - это желание дать сыграть всем вратарям одинаковое игровое время. Второе - Жене Латышонку дали сыграть в первом матче, чтобы он побыстрее забыл последний матч со "Спартаком" в РПЛ. Чем меньше времени проходит после неудачного матча до следующего, тем лучше для каждого вратаря.

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- И как вам его игра против Гренады?

- Cложных ситуаций не возникало. А все, что касается начала атаки через пас, все решения и техническое исполнение было на хорошем уровне.

- Какой-никакой момент Гренада у ворот Латышонка организовала. В случае гола для него была бы катастрофа?

- Нет, даже если наш голкипер сыграл не лучшим образом. Это никак не повлияло бы на окончательный результат игры.

- Оцените первый сезон Матвея Сафонова в ПСЖ. С одной стороны, сыграл мало, с другой - были и статусные матчи.

- Одиннадцать матчей за половину сезона в большом клубе - это не мало, это уже достижение и для Матвея, и для всей нашей вратарской школы! В начале сезона об этом мы все могли только мечтать.

- В чем Матвей превосходит Джанлуиджи Доннарумму и в чем уступает ему?

- Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в ПСЖ во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше. А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше.

- В СМИ появилась информация о работе ФИФА над снятием санкций с российского футбола. При возвращении сборной России на международную арену Сафонов в национальной команде однозначно номер один?

- Да, номер один.

- В прошлом году вы назвали Александра Максименко ближайшим вероятным кандидатом на приглашение в европейский клуб. Кто еще из вратарей подтянулся за это время?

- В первой половине чемпионата, если говорить о кандидатах в сборную, еще два вратаря провели на очень высоком уровне все матчи – Женя Латышонок и Стас Агкацев. Они принесли своей команде немало очков.

- По каким критериям вратарю (помимо гипотетической конкуренции с основным голкипером) стоит выбирать, переходить или нет в той или иной клуб?

- В первую очередь это возможность больше играть.

- Илья Помазун перешел в "Спартак", но пока не сыграл ни в одном официальном матче. Со стороны ситуация отдаленно похожа на смену шила на мыло.

- Шила у Ильи не было. Он был без команды и не менял один клуб на другой. Он пришел в большой клуб после долгого периода простоя. Желал бы каждому вратарю, находящемуся вне тренировочного процесса долгое время, найти такой вариант для продолжения карьеры.

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- Громким событием стал уход Александра Селихова из "Спартака". Сейчас он - игрок "Урала". Реален ли его вызов в сборную в будущем?

- Безусловно. Саша очень сильный вратарь. Очень ценю его, и надеюсь, он даст мне повод опять позвонить ему и поздравить с вызовом в национальную команду.

- В футболе ввели новое правило для, вратарей, направленной против затяжки времени. Как вы его оцените?

- Поддерживаю, если оно будет строго соблюдаться постоянно.

- В каком нововведении еще нуждается мировой футбол на ваш взгляд?

- Не думал об этом. Пока все, что делалось в последние годы в футболе, было в пользу большего количества голов, а значит - и против вратарей. Не хочу думать, что еще придумают, чтобы усложнить и так непростую жизнь голкиперам.

Пари Сен-Жермен футбол Виталий Кафанов Александр Максименко Евгений Латышонок Станислав Агкацев Джанлуиджи Доннарумма
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