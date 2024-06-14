Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

"Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен" - одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и побед. Мне не терпится встретиться с моими новыми товарищами по команде, защитить новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Allez Paris!" - сказал Сафонов.

В ПСЖ 25-летний Сафонов перешел из "Краснодара", воспитанником которого он является. В основном составе клуба Российской премьер-лиги голкипер дебютировал в 2017 году. В составе "Краснодара" он стал серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 18 млн евро, кроме того, "Пари Сен-Жермен" выплатит бонусы в зависимости от того, сколько матчей россиянин проведет в его составе.

Между тем, предполагается, что Сафонов в первое время будет числиться в качестве запасного вратаря. Тогда как основной голкипер - чемпион Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

"Пари Сен-Жермен" в прошедшем сезоне-2023/24 выиграл чемпионат и Кубок Франции. Сафонов - серебро чемпионата России.

Недолго до перехода Сафонова в ПСЖ сообщалось о проблемах футболиста с рабочей визой во Франции. Кроме того, СМИ сообщали об ограничении на выезд Сафонова из РФ из-за многомиллионных долгов по алиментам перед экс-супругой.