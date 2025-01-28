Поиск

Хоккеист "Миннесоты" Капризов выбыл минимум еще на один месяц

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота" россиянину Кириллу Капризову потребуется операция, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

27-летнего хоккеиста беспокоит травма нижней части тела, из-за которой он уже пропустил месяц – с конца декабря прошлого года по конец января нынешнего. После возвращения в строй Капризов успел провести две игры, в каждой из них он сделал по голевому пасу.

Ожидается, что после предстоящей операции Капризов пропустит еще один месяц.

В нынешнем сезоне чемпион Олимпиады-2018 провел 37 матчей, в которых набрал 52 (23+29 по системе "гол+пас") очка.

Миннесота хоккей Кирилл Капризов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в КХЛ

Молодежную сборную России по футболу не допустили на Евро и ОИ

ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP

Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP

Янник Синнер вновь выиграл Australian Open

Янник Синнер вновь выиграл Australian Open

Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал"

Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал"

Усман Нурмагомедов защитил титул Bellator в легком весе

Шестерых жителей КЧР привлекли к ответственности за неуважение к гимну России

Мэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian Open

Мэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });