Хоккеист "Миннесоты" Капризов выбыл минимум еще на один месяц

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота" россиянину Кириллу Капризову потребуется операция, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

27-летнего хоккеиста беспокоит травма нижней части тела, из-за которой он уже пропустил месяц – с конца декабря прошлого года по конец января нынешнего. После возвращения в строй Капризов успел провести две игры, в каждой из них он сделал по голевому пасу.

Ожидается, что после предстоящей операции Капризов пропустит еще один месяц.

В нынешнем сезоне чемпион Олимпиады-2018 провел 37 матчей, в которых набрал 52 (23+29 по системе "гол+пас") очка.