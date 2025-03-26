Минское "Динамо" обыграло ЦСКА на старте плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" добились победы над московским ЦСКА в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Минске завершилась со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) в пользу динамовцев.

В составе белорусской команды голы провели Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энас (19), Егор Бобриков (25), Александр Волков (48, 59 – в пустые ворота).

ЦСКА обе шайбы забросил в начале первого периода, авторами голов стали Дмитрий Саморуков (2) и Павел Карнаухов (3).

Счет в серии до четырех побед теперь 1-0 в пользу "Динамо".

28 марта в столице Белоруссии пройдет вторая встреча серии в этой паре.