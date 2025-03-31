Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в парном разряде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Майами.

В финале россиянки победили испанку Кристину Букшу и японку Мию Като – 6:2, 6:7 (5:7), 10:2.

Для российских спортсменок это второй титул в карьере в парном разряде. Ранее в 2025 году они выиграли турнир в австралийском Брисбене.

Кроме того, Андреева и Шнайдер являются серебряными призерами летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Призовой фонд турнира в Майами – почти $9 млн.