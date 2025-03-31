Поиск

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в парном разряде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Майами.

В финале россиянки победили испанку Кристину Букшу и японку Мию Като – 6:2, 6:7 (5:7), 10:2.

Для российских спортсменок это второй титул в карьере в парном разряде. Ранее в 2025 году они выиграли турнир в австралийском Брисбене.

Кроме того, Андреева и Шнайдер являются серебряными призерами летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Призовой фонд турнира в Майами – почти $9 млн.

теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

Суд оправдал Дани Алвеса

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });