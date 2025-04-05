Гол Соболева помог "Зениту" избежать поражения от "Локомотива"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" со счетом 1:1 завершили матч 23-го тура чемпионата России по футболу.

Матч прошел в Москве.

На 62-й минуте Алексей Батраков вывел "Зенит" вперед, на 85-й Александр Соболев сравнял счет.

Для Соболева это первое результативное действие в матчах РПЛ после перехода из московского "Спартака" в августе прошлого года.

"Зенит" набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На два балла он отстает от лидирующего "Краснодара", который в субботу на своем поле сыграет с тольяттинским "Акроном" (начало – 19:45 мск).

"Локомотив" - на пятом месте, 41 очко.