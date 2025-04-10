РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минспорт РФ рассчитывает на то, что российская сборная сможет полноценно участвовать в летней олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"В 2028 году на лето прицел полноценный - сборная, под флагом, с гимном и полностью восстановленные", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь", пояснив, что речь идет о летней олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Что касается зимней олимпиады в Милане в 2026 году, то "в полноценном формате, вероятнее всего, нам не удастся туда попасть в силу уже просто сроков - меньше года". Однако на данный момент по трем видам спорта россияне "имеют послабления".

"Это ски-альпинизм, коньки, сейчас по фигуристам приоткрываются двери (...) А по остальным видам, где пока даже на нейтральный статус нам допусков нет, мы ведем работу вместе с Международным олимпийским комитетом за кулисами. Будут новости, могу точно вам сказать", - заявил министр.

Он сказал, что не берется обвинять спортсменов в том, что они намерены ехать на игры в нейтральном статусе, "потому что они не отказывались ни от гражданства, ни от флага, ни от гимна - их лишили этой возможности".

"Моя позиция однозначная: все, кто в нейтральном статусе имеет возможность, должны ехать. И Россия, и мы, как ведомство, Олимпийский комитет, должны оказать всю поддержку, то есть не создавать дополнительных сложностей нашим спортсменам. Им и так тяжело", - сказал Дегтярев.



