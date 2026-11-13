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Усман Нурмагомедов получил шесть месяцев тюрьмы в Абу-Даби за драку

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и члены его команды приговорены к шести месяцам тюрьмы за драку в отеле в Абу-Даби.

Также они оштрафованы на 300 тысяч дирхам (73,9 тыс. евро).

Информацию о наказании распространила судебного департамента Абу-Даби. Грузинское издание Сroco уточнило, что речь идет о российском спортсмене Усмане Нурмагомедове.

СпортЭкс-чемпион UFC Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в нападении в Абу-ДабиЧитать подробнее

Ранее Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что подвергся нападению со стороны российского бойца Усмана Нурмагомедова и его окружения в отеле в Абу-Даби.

"Я давал интервью для RAF в холле отеля, когда Усман и его приятели подошли сзади и начали избивать меня и моего друга. Охрана удерживала меня — они продолжали пинать нас, пока мы лежали", — написал Двалишвили в соцсетях, осудив оппонента за действия.

Усман Нурмагомедов является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Он – троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

UFC Усман Нурмагомедов Bellator Мераб Двалишвили Хабиб Нурмагомедов
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