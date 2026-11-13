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Почеттино стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Почеттино стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Маурисио Почеттино
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

МЮ достиг соглашения с Федерацией футбола США о том, что 54-летний специалист и его тренерский штаб покидают национальную команду страны. К своим обязанностям в "Манчестер Юнайтед" Почеттино приступит 18 ноября.

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Накануне в отставку был отправлен Майкл Каррик. В десяти турах чемпионата Англии МЮ набрал при нем 8 очков и находится в зоне вылета – на 18-м месте.

Почеттино ранее работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и "Челси", а также французском "Пари Сен-Жермен".

С ПСЖ Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Сборная США с Почеттино дошла до четвертьфинала прошедшего летом ЧМ-2026.

Ближайший матч МЮ состоится 22 ноября: в гостях команда сыграет с "Ливерпулем" в 11-м туре Английской премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед футбол Маурисио Почеттино Майкл Каррик
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