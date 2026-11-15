Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган одержал победу над американцем Джошем Хокитом в главном поединке турнира UFC 334 в Нью-Йорке.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой 36-летнего Гана единогласным решением судей. В результате он защитил титул чемпиона UFCв тяжелом весе.

Теперь в активе Гана 15 побед, два поражения и один бой, признанный несостоявшимся. Хокит, потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере в ММА, прервав серию из 10 побед.

В соглавном бою турнира действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Кайла Харрисон также успешно защитила свой титул, одержав победу удушающим приемом в четвертом раунде над бразильянкой Амандой Нуньес, ранее владевшей поясами организации в двух весовых категориях.