Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:4 победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соревнование проходит в Индиан-Уэллсе (США).
В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, но благодаря успешному выступлению в Итоговом турнире WTA обойдет белоруску Арину Соболенко и станет второй ракеткой мира.
Пегула - на пятом месте мирового рейтинга.
В финале россиянка сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия, номер 8 в рейтинге WTA) - Элина Свитолина (Украина, 6).
Для Андреевой это дебютный Итоговый турнир WTA.