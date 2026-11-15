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Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA

Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:4 победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соревнование проходит в Индиан-Уэллсе (США).

В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, но благодаря успешному выступлению в Итоговом турнире WTA обойдет белоруску Арину Соболенко и станет второй ракеткой мира.

Пегула - на пятом месте мирового рейтинга.

В финале россиянка сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия, номер 8 в рейтинге WTA) - Элина Свитолина (Украина, 6).

Для Андреевой это дебютный Итоговый турнир WTA.

Мирра Андреева Джессика Пегулу WTA США
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