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Российский лыжник Коростелев выиграл гонку в Финляндии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом в Финляндии.

Дистанцию россиянин преодолел за 25 минут 35,5 секунды.

Второе место занял представитель Финляндии Ари Луусуа, уступивший Коростелеву 5,4 секунды. В тройку лучших также попал норвежец Эрик Вальнес: его отставание составило 21,3 секунды.

Коростелев – единственный российский участник гонки.

В женской гонке выступили несколько россиянок. Лучший результат среди них – Наталья Терентьева: шестое место.

лыжные гонки Савелий Коростелев
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