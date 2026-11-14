Российский лыжник Коростелев выиграл гонку в Финляндии
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом в Финляндии.
Дистанцию россиянин преодолел за 25 минут 35,5 секунды.
Второе место занял представитель Финляндии Ари Луусуа, уступивший Коростелеву 5,4 секунды. В тройку лучших также попал норвежец Эрик Вальнес: его отставание составило 21,3 секунды.
Коростелев – единственный российский участник гонки.
В женской гонке выступили несколько россиянок. Лучший результат среди них – Наталья Терентьева: шестое место.