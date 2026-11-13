Автогонщик Сергей Карякин впервые за пять лет выступит на "Дакаре"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский пилот Сергей Карякин заявил, что примет участие в ралли-рейде "Дакар" в 2027 году.

"Вчера мы получили официальное подтверждение: наша команда едет на "Дакар-2027". После пятилетнего перерыва мы возвращаемся на самую престижную и сложную гонку в мире", - сказал Карякин на пресс-конференции.

"Для меня лично этот "Дакар" станет уже десятым. По официальной классификации я теперь — легенда "Дакара". Статус, конечно, приятный. Хотелось бы, разумеется, стать еще и десятикратным победителем, но, кажется, таких людей в мире, как мне кажется, пока не существует. Тем не менее, мы будем бороться за высокий результат", - подчеркнул он.

"Дакар" в 2027 году пройдет в 49-й раз. Он стартует 9 января в португальском Лоуле-Фару и финиширует 23 января в марокканском Марракеше.

Общая протяженность маршрута составит 7824 км, из них 4341 км – скоростные участки.

В августе стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) сняла все ограничения с российских спортсменов.

35-летний Карякин - победитель "Дакара"-2017 в зачете квадроциклов.