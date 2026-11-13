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В федерации назвали политическим решение отказать Большунову в нейтральном статусе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Решение FIS отказать в выдаче нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову противоречит здравому смыслу, считает председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Свищев посетовал на то, что позиция FIS не имеет под собой "каких-либо реальных оснований".

"Считаем это решение исключительно политическим — оно не имеет ничего общего ни со спортивным духом, ни с юридической практикой, ни со здравым смыслом. Александр намерен отстаивать свои права в CAS, а мы будем помогать и поддерживать на каждом этапе — всесторонняя поддержка наших спортсменов остаётся нашим безусловным приоритетом", - приводит слова Свищева пресс-служба федерации.

О том, что Большунову отказали в нейтральном статусе, стало известно в пятницу.

Александр Большунов Дмитрий Свищев FIS
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