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"Локомотив" сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с "Авангардом"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели омский "Авангард" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Игра в Ярославле завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Голы в составе "Локомотива" провели Максим Березкин (21-я минута), Максим Шалунов (37), Александр Радулов (37), Георгий Иванов (51).

Автор гола у "Авангарда" - Владимир Ткачев (31).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1.

Следующие два матча пройдут в Омске 15 и 17 апреля.

Локомотив Авангард хоккей Кубок Гагарина
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