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Хоккеист "Автомобилиста" Голышев попался на допинге

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Автомобилист" получил уведомление о положительном результате допинг-пробы нападающего команды Анатолия Голышева, сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Сообщается, что клуб "ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов".

30-летний Голышев выступает в "Автомобилисте" с сезона-2013/14. В общей сложности в КХЛ он провел 607 матчей, в которых набрал 355 (159+196 по системе "гол+пас") очков.

Автомобилист хоккей КХЛ Анатолий Голышев
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