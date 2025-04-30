Александр Харламов покинул пост гендиректора нижегородского ХК "Торпедо"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Александр Харламов завершил свою деятельность в качестве генерального директора "Торпедо", сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Торпедо" благодарит Александра Валерьевича за вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Уход Харламова-младшего (он – сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова) связан с завершением срока контракта.

В "Торпедо" подчеркивают, что менеджмент ХК при Харламове "смог существенно укрепить репутацию клуба, повысить эффективность управления и заложить прочную основу для будущих спортивных побед", отметив также "рост собственных доходов клуба, поступательное развитие хоккейной вертикали, в том числе, детско-юношеской школы, молодёжной команды "Чайка" (которая завоевала Кубок Харламова в 2023 году и прочно закрепилась в числе лидеров МХЛ), возрождение команды ВХЛ "Торпедо-Горький".

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Торпедо" финишировало на восьмом месте в Западной конференции, а первом раунде плей-офф проиграло (0-4) серию ярославскому "Локомотиву". После этого в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Игорь Ларионов.