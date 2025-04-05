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Игорь Ларионов покинул "Торпедо"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Игорь Ларионов завершил деятельность в качестве главного тренера "Торпедо", сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Торпедо" достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым", - говорится в сообщении.

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Клуб поблагодарил 64-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему "успехов, новых достижений и побед в дальнейшей профессиональной деятельности".

По словам гендиректора "Торпедо" Александра Харламова, "решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным".

"Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим все, что было сделано за эти годы. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения", - сказал Харламов.

В нынешнем сезоне "Торпедо" вышло в плей-офф, где выбыло в первом раунде, уступив ярославскому "Локомотиву" по победам 0-4.

Ларионов работал в "Торпедо" с 2022 года.

Игорь Ларионов Торпедо хоккей
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