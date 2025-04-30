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Михаил Кравец покинул пост главного тренера ХК "Куньлунь"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Куньлунь" решил расстаться с главным тренером команды Михаилом Кравцом, сообщает пресс-служба пекинского хоккейного клуба.

"Клуб принял решение не акцептировать второй год контракта тренера, подписанного по системе 1+1", - говорится в сообщении.

61-летний специалист возглавил "Куньлунь" в мае 2024 года. Под его руководством команда заняла девятое место в Западной конференции КХЛ и не смогла попасть в плей-офф.

хоккей КХЛ Михаил Кравец
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