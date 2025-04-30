Боксер Силягин считает, что бой с эквадорцем Гонгорой поможет ему "сбросить ржавчину"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин назвал полезным для него предстоящий поединок с эквадорцем Карлосом Гонгорой.

"Своего соперника помню еще с любителей. Гонгора – хороший боксёр, опытный левша. По профессионалам он был чемпионом мира IBO, поэтому никакой недооценки соперника не будет. Подготовка была обычной, не люблю это обсуждать. Работали на полную. Как и всегда. Зачем мне этот бой? Он нужен, чтобы скрасить застой, чтобы провести время в ринге и сбросить ржавчину. К тому же… Боксировать с соперником такого класса – это всегда отличный опыт, который помогает расти", - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

Бой в полутяжелом весе пройдет 2 мая в Бресте на турнире IBA.PRO 5, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он будет рассчитан на восемь раундов

31-летний Силягин - бронзовый призер чемпионата мира и Европейский игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver. На профессиональном ринге он выиграл 15 боев (семь – нокаутом), один поединок с его участием завершился вничью.

Двукратный призер Панамериканских игр, участник двух Олимпийских игр, бывший чемпион IBO во втором среднем весе 35-летний Карлос Гонгора одержал 22 победы (17 – досрочно), проиграв три боя.