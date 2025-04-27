Российский боксер Силягин проведет бой 2 мая на турнире IBA.PRO 5 в Белоруссии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин проведет поединок против эквадорца Карлос Гонгоры.

Бой представителей полутяжелого веса пройдет 2 мая в Бресте на турнире IBA.PRO 5, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Поединок рассчитан на восемь раундов.

31-летний Силягин - бронзовый призер чемпионата мира и Европейский игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver. На профессиональном ринге он выиграл 15 боев (семь – нокаутом), один поединок с его участием завершился вничью.

Двукратный призер Панамериканских игр, участник двух Олимпийских игр, бывший чемпион IBO во втором среднем весе 35-летний Карлос Гонгора одержал 22 победы (17 – досрочно), проиграв три боя.

Бой Силягин и Гонгоры будет со-главным на турнире IBA.PRO 5. Главным событием вечера будет 10-раундовый поединок за пояс IBA.PRO в полутяжелом весе между финалистом чемпионата мира-2021 и Европы-2024 белорусом Алексеем Алферовым (1-0) и бельгийцем Ли Ингелреста (12-0-1, КО 4).

Также на турнире в Бресте на ринг выйдет чемпионка мира-2012, многократный призер чемпионатов мира, победительница Европейских игр-2015, двукратная чемпионка Европы россиянка Елена Савельева (9-1, КО 5), которая в 6-раундовом поединке IBA.PRO в весе до 52 кг встретится с бронзовым призёром чемпионата мира-2023, двукратным призером чемпионатов Европы Юлией Апанасович из Республики Беларусь.

Турнир будет организован главой IBA Умаром Кремлевым, промоутером Алом Сиестой (IB Challenger) и Международной ассоциацией бокса (IBA) при поддержке Белорусской федерации бокса.